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Samsun'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde Samsun yönüne giden Ahmet Ö. (56) idaresindeki 55 BD 206 plakalı otomobilin arızalı olduğu için çektiği Mustafa K. (69) yönetimindeki 55 KM 978 plakalı motosiklet, halatın kopması sonucu yolda sürüklendi.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa K. ağır yaralandı.

Hasbahçe Mahallesi 816. Sokak'ta Züleyha U'nun (56) kullandığı 42 AKZ 326 plakalı engelli aracı refüje çarparak devrildi.

Kazada Züleyha U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel, Haberler

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