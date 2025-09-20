Haberler

Samsun'da Trafik Işıklarında İsrail Protestosu

Samsun'un Atakum ilçesinde, trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Yeşil ışıkta 'Özgür Kudüs', kırmızı ışıkta ise 'Katil İsrail' yazıları görünmekte.

Samsun'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi.

Merkez Atakum ilçesindeki trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara "Katil İsrail" ve "Özgür Kudüs" yazıları yerleştirildi.

Eski Fırın Kavşağı'nda bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerindeki yeşil ışık yandığında "Özgür Kudüs" yazısı ortaya çıkıyor.

Kırmızı ışık yandığında ise "Katil İsrail" yazısıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto ediliyor.

