Samsun'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Samsun'da çocuklara Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında eğitim verildi.

İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğü stant açtı.

Trafik eğitim parkurunda ise öğrencilere trafik konusunda eğitim verildi.

Emniyet kemerinin önemi ve trafikte hızın yol açtığı kazalar, simülatör araçla anlatıldı. Katılımcılara alkol gözlüğü takılarak top oyunu oynatıldı ve bu sayede alkolün etkileri deneyimletildi.

Programda, görevinde başarı gösteren jandarma ve trafik personeline başarı belgesi verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, jandarma ve emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.