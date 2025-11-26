Samsun'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Cezası Kesildi

Samsun'da tren yolu hattında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren yolu hattında bariyerleri geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araca ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde, görüntülerdeki aracın sürücüsünün kimliği belirlendi.

Sürücünün, hem kendi can güvenliğini hem de çevredeki vatandaşları riske atacak şekilde araç kullandığı tespit edildi.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 979 lira idari para cezası uygulandı.