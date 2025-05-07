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Samsun'da Trafik Eğitimi: 'Bir Kural Bir Ömür' Mottosuyla Öğrencilere Bilgilendirme Yapıldı

Samsun'da Trafik Eğitimi: 'Bir Kural Bir Ömür' Mottosuyla Öğrencilere Bilgilendirme Yapıldı
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Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kırsal mahalledeki Ilıca İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" mottosu ile kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi vermeye devam ediyor.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosu ile devam eden trafik eğitimleri kapsamında Jandarma Trafik ekipleri tarafından Ilıca İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilere yönelik Trafik Eğitim Semineri düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen eğitimde jandarma personeli tarafından öğrenci ve öğretmenler genel trafik kuralları, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarına inme binme kuralları, okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi ilgili konularda bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda jandarma personeli tarafından çocuklara çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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