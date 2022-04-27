Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi - Haberler

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Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi

Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 şüpheli, spor müsabakalarından men edildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Trabzon spor bayraklarını indiren 4 şüpheli, spor müsabakalarından men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, bazı binalarda asılı Trabzonspor bayraklarını indirerek sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

"Samsunmüsaadeyok" paylaşımında da bulunduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında spor müsabakalarından men cezası verilen şüpheliler hakkında adli işlem de başlatıldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor, Samsun, Güncel, Haberler

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