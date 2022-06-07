Samsun'da "torbacı" operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Haberler

Samsun'da "torbacı" operasyonunda 8 zanlı yakalandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezi ve Terme ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 105 kapsül sentetik ecza hapı, 0,30 gram sentetik uyuşturucu, 75 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 118 tabanca fişeği ele geçirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. AA / Recep Bilek - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Güncel Haberler

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