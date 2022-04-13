Toprak kayması nedeniyle kapanan yolda çalışma başlatıldı
AA - Güncel
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Samsun'un Terme ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için çalışma yapılıyor.
Samsun'un Terme ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için çalışma yapılıyor.
Kocaman Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, Kazımkarabekirpaşa Mahallesi'ne giden stabilize yolda çökme meydana geldi.
Terme Belediyesi ekipleri, heyelan bölgesinde çalışma başlattı.
AFAD ekiplerince incelenen yolda ulaşımın, Terme Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.