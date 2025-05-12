Samsun'da Toprak Kayması: Ev İstinat Duvarı Çöktü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir evin istinat duvarı çöktü. Mahalle yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı, riskli bölgede bulunan diğer evler ve ahır tahliye edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir evin istinat duvarı çöktü.
Çayırçökek Mahallesi'nde, O.Ç'ye ait evin ön kısmında toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması sonucu evin istinat duvarı çöktü.
Güvenlik gerekçesiyle mahalle yolu araç trafiğine kapatıldı.
Riskli bölgede bulunan başka bir ev ile bir ahır tahliye edilirken, iş makineleriyle bölgede çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel