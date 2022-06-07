Samsun'da toprak analiz laboratuvarlarına kimyasal malzeme desteği - Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesi, toprak analiz laboratuvarlarına kimyasal malzeme desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım arazilerinin biyolojik ve kimyasal özelliklerinin tespit edilerek ihtiyaç duyulan gübre miktarının belirlenmesi amacıyla "Toprak Analiz Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) ile Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü ilçelerindeki ziraat odaları ile iş birliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin hangi gübreyi ne kadar kullanacağını bilmesi için toprak analizi yapan laboratuvarlara kimyasal malzeme desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarım arazilerinde etkili ve doğru gübreleme için toprak analizlerinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Aşırı gübre kullanımının önlenmesi amacıyla toprak analizine dayalı gübrelemeye dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"İlimizde ziraat odalarının talebi üzerine Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü'deki toprak analiz laboratuvarlarına ihtiyaç dahilinde kimyasal malzeme temini sağlıyoruz. Bu sayede toprakta eksik olan ve bitkinin büyümesini engelleyen besin maddelerinin hangileri olduğu tespit ediliyor. Gereğinden fazla atılan gübre hem toprağa, hem çevreye ve hem de çiftçinin ekonomisine zarar verdiği gibi eksik atılan gübre de bitkinin yeterli beslenmemesi ve yetişmesini engelleyeceği için daha düşük ve kalitesiz ürün elde edilmesine sebebiyet vermektedir. Belediyemizce yürütülen proje kapsamında yapılan analizlere katkı sağlandığı gibi, ayrıca her bir ilçemizde en az 50 çiftçimize ait toprak analizi ücretsiz yapılacak. Proje ile çevre ve insan sağlığı korunurken gübre tasarrufu da sağlanmış olacağız."