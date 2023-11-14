Samsun'da Tırlardan Mazot ve Eşya Çalan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tırların dorselerinden mazot ve çeşitli eşyalar çalan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve depolarında yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, tıra ait bir plaka, 2 tır jantı ve kapağı ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tırların dorselerinden mazot ve çeşitli eşyalar çalan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde araçlardan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için operasyon yürütüldü.

Yapılan çalışmada ekipler, tırların dorselerinden 900 litre mazot, 24 lastik ve jant ile akü çalmak suretiyle hırsızlık, mala zarar verme, suç eşyasının satın alınması suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Samsun'da 4, Bolu ve Trabzon'da da birer olmak üzere 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve depolarında yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, tıra ait bir plaka, 2 tır jantı ve kapağı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.