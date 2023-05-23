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Samsun'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Sinan Sarı'nın (20) kullandığı 55 AIM 185 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde Zekai Aybaş idaresindeki 66 RC 016 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Sarı yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Ahmet Sinan Ankara Samsun Güncel Haberler

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