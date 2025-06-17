Samsun'da Tırla Çarpışan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı
Samsun'da canlı hayvan yüklü bir kamyonetin tırla çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonetteki hayvanlar da yaralanmış durumda.
Samsun'da tırla çarpışan canlı hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Ali G'nin (48) kullandığı 55 AKD 652 plakalı kamyonetle sürücüsü öğrenilemeyen 55 AFF 268 plakalı tır, İlkadım ilçesi Anadolu Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Ali G, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazada kamyonette taşınan 4 büyükbaş hayvan da yaralandı. Yol kenarına çıkarılan hayvanlar hortumla serinletilmeye çalışıldı.
Polis ekipleri, yaralı hayvanların veteriner kontrolü için Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.