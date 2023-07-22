Samsun'da Tırın Dorsesine Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tırın dorsesine çarparak yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Erem Yürek (19) yönetimindeki 34 ASY 861 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kazandere mevkisinde, Hüseyin Yeşilyurt'un kullandığı 37 AP 561 plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel