Samsun'da Tırın Çekicisi Altında Sıkışan Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, şoförlüğünü yaptığı tırın çekicisi ile duvar arasına sıkışan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da, şoförlüğünü yaptığı tırın çekicisi ile duvar arasına sıkışan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'ye gübre getiren Karamanlı Osman Gömlekçi (51), idaresindeki 42 ASL 43 çekici plakalı tırdan aşağı indi. Tırın çekicisinin önünde bulunan Osman Gömlekçi, çekicinin aniden hareket etmesi sonucu duvar ile çekici arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN