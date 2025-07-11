Samsun'da Tırın Çarptığı Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Tırın Çarptığı Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Terme ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü İsa Ayyıldız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Vaja Endeladze idaresindeki SP 336 PP yabancı plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde bankette bekleyen İsa Ayyıldız (46) yönetimindeki 55 AHZ 217 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Sağlık ekibince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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