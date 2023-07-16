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Samsun'da Tırın Çarptığı Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 07 BFH 774 plakalı tır, önünde seyreden Serkan S'nin kullandığı 06 BB 4059 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Çiğdem S. (39) ile 1 yaşındaki Demir S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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