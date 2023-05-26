Samsun'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Samsun- Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Hayati U. (37) idaresindeki 55 UG 616 plakalı tır, yeşil ışık yanmasının ardından hareket etti.

Tır, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İlkay Kahraman'a (47) çarptı.

Tırın altında kalarak sürüklenen ve ağır yaralanan Kahraman, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kahraman, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.