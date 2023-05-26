Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Samsun'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Samsun- Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Hayati U. (37) idaresindeki 55 UG 616 plakalı tır, yeşil ışık yanmasının ardından hareket etti.

Tır, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İlkay Kahraman'a (47) çarptı.

Tırın altında kalarak sürüklenen ve ağır yaralanan Kahraman, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kahraman, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ordu Seçim Sonuçları
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ordu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title