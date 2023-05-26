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Samsun'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karakolu Dikbıyık mevkiinde meydana geldi.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karakolu Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati U. idaresindeki 55 UG 616 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyip bir süre sonra yeşil yanması üzerine hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmekte olan İlkay Kahraman'a (47) çarptı. Ağır yaralanan Kahraman, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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