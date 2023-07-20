Samsun'da Tırın Çarptığı Araçta 3 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Haskız D. (81) ve Emine D. (32) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.