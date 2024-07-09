Samsun'da Tıra Çarpan Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Muhammet Ali Şengil (44) idaresindeki 19 ACY 505 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunda aynı yönde seyreden Ercan Turcan'ın kullandığı 52 ACS 509 plakalı tıra yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma Nur (18), Ozdoğan (12), Fatma (70), Kübra Senem (14) ve Seçil Şengil (38) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.