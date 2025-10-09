Samsun'da Tır Yol Kenarındaki Elektrik Direğine Çarptı
Samsun'un Terme ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, elektrik direğine çarparak maddi hasar meydana getirdi. Olayda yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.
B.Y. idaresindeki 55 GR 789 plakalı tır, Sakarlı Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Yol kenarında bulunan elektrik direği ile tellere çarpan araçta maddi hasar oluştu.
Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel