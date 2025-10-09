Haberler

Samsun'da Tır Yol Kenarındaki Elektrik Direğine Çarptı

Samsun'da Tır Yol Kenarındaki Elektrik Direğine Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, elektrik direğine çarparak maddi hasar meydana getirdi. Olayda yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

B.Y. idaresindeki 55 GR 789 plakalı tır, Sakarlı Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yol kenarında bulunan elektrik direği ile tellere çarpan araçta maddi hasar oluştu.

Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Soruşturma başlatılan ABB'den sürpriz Melek Mosso kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Soruşturma başlatılan ABB'den sürpriz Melek Mosso kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.