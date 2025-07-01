Samsun'da Tır ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da Tır ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

Kenan Maden'in (66) kullandığı 61 K 9346 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi mevkisinde Sebahattin Arslan (58) yönetimindeki 55 JC 346 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kütük yüklü traktör, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile yanında bulunan Kadir Bircan (41), sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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