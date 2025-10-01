Samsun'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 78 yaşındaki Y.K. ve otomobildeki 77 yaşındaki M.K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Alınan bilgiye göre, Y.K. (78) idaresindeki 55 EK 339 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Özbekistan uyruklu A.A. (38) yönetimindeki EV-444-GO yabancı plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.K. (77) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel