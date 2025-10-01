Haberler

Samsun'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 78 yaşındaki Y.K. ve otomobildeki 77 yaşındaki M.K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.K. (78) idaresindeki 55 EK 339 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Özbekistan uyruklu A.A. (38) yönetimindeki EV-444-GO yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.K. (77) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.