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Samsun'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım'ın Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı Mert Irmağı Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Irmak idaresindeki 18 AJ 500 çekici ve 18 EA 603 römork plakalı traktör yüklü tır ile Murat Taha Tuncel yönetimindeki 55 AIF 331 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulup bariyere çarpan otomobilde bulunan Uğuray Duman yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de kusurun kendilerinde olmadığını iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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