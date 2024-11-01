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Samsun'da TIR'ların Ters Yolda İlerleyişi Tedirginlik Yarattı

Samsun'da TIR'ların Ters Yolda İlerleyişi Tedirginlik Yarattı
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Samsun-Ankara kara yolunda yabancı plakalı 4 TIR, trafiğin akış istikametinin tersine olan 4 TIR'ı çekerek götürdü. Bu durum, sürücülerde tedirginliğe yol açtı ve o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

SAMSUN'da 4 TIR'ın, kupaları trafiğin akış istikametinin tersi yöndeki TIR'ları çekerek götürmesi, tedirginliğe neden oldu. Bazı sürücüler TIR'ların ters yönde ilerlediğini düşünürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Samsun- Ankara kara yolunda yabancı plakalı 4 TIR, kupaları trafiğin akış istikametinin tersine olan 4 TIR'ı çekerek götürdü. Bu sırada trafikte aynı yönde ve arkada seyreden bazı sürücüler, TIR'ların ters istikamette ilerlediği izlenimine kapılınca tedirginlik yaşadı. Sürücüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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