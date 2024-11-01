Samsun'da TIR'lar Ters Yolda Gidince Sürücüler Tedirgin Oldu
Samsun-Ankara kara yolunda, yabancı plakalı 4 TIR'ın trafikte ters yönde ilerleyen TIR'ları çekmesi tedirginlik yaşattı. O anlar sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
SAMSUN'da 4 TIR'ın, kupaları trafiğin akış istikametinin tersi yöndeki TIR'ları çekerek götürmesi, tedirginliğe neden oldu. Bazı sürücüler TIR'ların ters yönde ilerlediğini düşünürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Samsun- Ankara kara yolunda yabancı plakalı 4 TIR, kupaları trafiğin akış istikametinin tersine olan 4 TIR'ı çekerek götürdü. Bu sırada trafikte aynı yönde ve arkada seyreden bazı sürücüler, TIR'ların ters istikamette ilerlediği izlenimine kapılınca tedirginlik yaşadı. Sürücüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.