Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Vezirköprü'den Samsun istikametine gitmekte olan Ahmet V.'nin kullandığı 57 AAB 968 plakalı tır direksiyon hakimiyetini kaybederek, Havza- Vezirköprü karayolu Güvenbeli mevkiinde Havza'dan Vezirköprü istikametine gitmekte olan Saadet Y.(36) idaresindeki 55 AET 991 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç takla attı. Araç içerisinde bulunan Rabia (30), Zeynep Zümra Ş.(6), Ahmet (8), Kamile (64) ve Esma Y.(12) Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekip tarafından sıkıştıkları yerden kesici ve açıcı aletlerin yardımı ile kurtarıldılar.

Kazada araç içerisinde bulunan Rabia (30), Zeynep Zümra Ş.(6), Ahmet (8), Kamile (64) ve Esma Y.(12) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN