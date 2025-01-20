Samsun'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Ladik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ertuğrul Öksüz idaresindeki 55 APZ 925 plakalı otomobil, Bahşi Mahallesi Erzincan Kavşağı'nda Dilaver Gürel'in kullandığı 55 ZD 983 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Öksüz ile yanındaki kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öksüz, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.