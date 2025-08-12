Samsun'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Ahmet A.(71) idaresindeki 08 AP 742 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Doğuyaka Kapalı Pazaryeri yakınlarında Yağmur Rabia B'nin (29) kullandığı 06 DNF 18 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel