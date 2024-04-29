Samsun'da Tır ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 55 AEE 895 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikametinde seyir halindeyken E.B. yönetimindeki 58 AEC 567 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Y. ile otomobildeki H.Y, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.