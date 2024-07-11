Samsun'da TIR'da uyuşturucu operasyonu: 900 gram metamfetamin ele geçirildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde durdurulan TIR'ın üst bagajına gizlenmiş 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durdurulan TIR'da arama yaptı. Aramalarda, TIR'ın üst bagajına gizlenmiş, 900 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili N.G. (47), İ.A. (30) ve S.E. (35) gözaltına alındı.