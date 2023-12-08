Samsun'da TIR'da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, kente uyuşturucu getireceği öğrenilen TIR'da narkotik köpeği Tony ile yapılan aramalarda, 3 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

SAMSUN'A uyuşturucu getirileceği öğrenilip takibe alınan TIR'da Tony adlı köpekle yapılan aramada, 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente TIR ile uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Takibe aldıkları TIR'ı, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durduran ekipler, narkotik köpeği Tony ile arama yaptı. Aramalarda 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü M.D., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.