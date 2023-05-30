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Samsun'da tır çaya devrildi: 2 yaralı

Samsun'da tır çaya devrildi: 2 yaralı

Güncel Haberler

Samsun'da tırın yoldan çıkıp çaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Havza ilçesi Samsun-Ankara karayolu 80. kilometresi Ereli mevkisinde meydana geldi.

Samsun'da tırın yoldan çıkıp çaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Havza ilçesi Samsun- Ankara karayolu 80. kilometresi Ereli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Aygün idaresindeki 34 BOP 345 çekici ve 34 ZM 1055 dorse plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp Tersakan Çayı'na devrildi. Kazada, yan yatan tır sürücüsü Hamza Aygün ile yanında bulunan Nail Köksal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hamza Aygün Ankara Samsun Güncel Haberler

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