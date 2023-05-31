Samsun'da Tır Bariyere Çarptıp Su Kanalına Girdi

Samsun'da yoldan çıkan tır bariyere çarpıp yol kenarındaki su kanalına girdi. Kaza sonucu yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da yoldan çıkan tır bariyere çarpıp yol kenarındaki su kanalına girdi.

Kaza, Samsun Kavak ilçesi Ankara karayolunun 39. kilometresi Saraçoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Erdoğan idaresindeki 99 XU 344 çekici ve 99 ZD 244 dorse plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu makaslama yaparak refüjdeki bariyere çarpıp su kanalına girdi. Tırın çarptığı bariyer koparak yola savruldu. Bu sırada İbrahim Kukul yönetimindeki 03 SN 095 plakalı otomobil de yola savrulan bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

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