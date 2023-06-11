Samsun'da TIR Alev Aldı

SAMSUN'un Kavak ilçesinde seyir halindeki talaş yüklü TIR alev aldı. Sürücünün yara almadığı olayda TIR kullanılamaz hale geldi,

Olay dün akşam Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi.Ukrayna uyruklu Oleksandr Plysenko idaresindeki AA 1498 XH çekici, BH 0027 XF dorse plakalı talaş yüklü TIR, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi. (DHA)