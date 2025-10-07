Haberler

Samsun'da Tinerle Temizlik Yapan İşçiler Zehirlendi

Samsun'da Tinerle Temizlik Yapan İşçiler Zehirlendi
Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın su deposunda tinerle temizlik yapan iki işçi baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi, zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beypınar Mahallesi 1500. Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki su deposunu tinerle temizleyen İ.E. (52) ve İ.Y. (44) baygınlık geçirdi.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zehirlendikleri şüphesiyle ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
