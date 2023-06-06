Samsun'da Tıkalı Büzü Açmaya Giden Şahıs Ölü Bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tıkalı büzü açmaya giden şahıs ölü bulundu.

Olay, Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan büzü açamayan Muhammet Çarkçı (54), Muhtar İsmet Usta'yı telefonla arayarak yardım istedi. Muhtar da kepçenin birazdan geleceğini söyledi. Muhtar kepçeyi gönderdiğini söylemek için Çarkçı'yı aradı ama ulaşamadı. Olay yerine giden muhtar, Muhammet Çarkçı'yı yüzüstü yatar halde buldu.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Muhammet Çarkçı, bugün Düzköy Mahallesi'nde defnedildi. - SAMSUN