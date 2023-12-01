Samsun'da Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Samsun'da jandarma trafik ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla ticari araçlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, lastiklerin diş derinliklerini ölçtü ve sürücülerin evraklarını kontrol etti. Hususi araç sürücülerine ise kış lastiği kullanmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Samsun'da jandarma trafik ekipleri ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması dolayısıyla araçları denetledi.

Araçlarda kış lastiği denetimi yapan ekipler, ayrıca lastiklerin diş derinliklerini ölçtü, sürücülerin bulundurması gereken evrakı kontrol etti.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araç sürücülerine ise can ve mal güvenliği için kış lastiği kullanmanın önemi hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Denetime Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koçyiğit ve Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay da katıldı.