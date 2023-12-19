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Samsun'da Tıbbi Cihaz Teknolojileri Lisesi, cerrahi alet üretimine nitelikli elaman yetiştiriyor

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Samsun'da faaliyet gösteren Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere fabrika ortamında cerrahi el aleti üretimini öğretiyor. Okul, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor ve mezunlarının iş bulma imkanı sağlıyor.

Bu lise, cerrahi alet üretimine nitelikli elaman yetiştiriyor

SAMSUN - Tıbbi alet üretiminde dünyada üçüncü, Türkiye'de ise ilk sırada yer olan Samsun'da faaliyet gösteren Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor. Öğrenciler fabrika gibi okulda teknolojik cihazlar ile cerrahi el aleti üretmeyi öğreniyor.

2018 yılında Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi Cihaz Teknolojileri Lisesi olarak açılan okul, bünyesindeki atölyelerde adeta bir fabrika ortamında öğrencilerine eğitim veriyor. CNC makineleri, bilgisayarlar ve ekipmanlarla öğrenciler bir klinikte veya ameliyat ortamında kullanılacak cerrahi aletlerin üretimini öğreniyor. Bazı tıbbi aletlerin üretimini de yapan lisedeki öğrenciler okul bittikten sonra yaklaşık 40 firmanın bulunduğu Samsun'da iş imkanı da bulabiliyor.

"Cerrahi alet üretimini öğreniyorlar"

Lisenin Makine ve Tasarım Teknolojileri Alanı Öğretmeni Ayhan Salebci, "Öğrencilerimiz cerrahi alet üretimi ile ilgili temel bilgileri 9. sınıfta alıyorlar. 10. sınıftan itibaren talaşlı imalat kısmına geçiyorlar. Hem uygulama dersleri hem de bilgisayara ortamında çizim derslerini görüyorlar. Torna tezgahında talaşlı imalat nasıl yapılır, kesme işlemlerini ve malzemelerini tanıma gibi eğitimler alıyorlar. Tasarım kısmında ise 2 ve 3 boyutlu çizim gibi dersleri aldıktan sonra 11. sınıfta da CNC dersleri, makine resim derslerini alıyorlar. Üretimi gerçekleştirmek için kullandığımız çeşitli programlar var. O programdan çıkan kodları uyguluyorlar. 12 sınıfa geçen öğrencilerimiz sanayi staj imkanı buluyorlar. Cerrahi alet üretiminde kullanılan tüm aletlerle ilgili bütün aşamaları öğrencilerimiz burada temel olarak görüyorlar. Ameliyathanelerde kullanılan cerrahi aletlerini nasıl üretileceği konusunda okulumuzda öğrencilere eğitim veriyoruz. Samsun dünyanın üçüncü, Türkiye'nin birinci sırasında yer alan cerrahi alet üretiminde oldukça geniş bir imalata sahiptir. Yaklaşık 40 adet cerrahi alet üreten firmalarımız mevcuttur. Bu durum öğrencilerimizin istihdamı konusunda çok önemlidir. Öğrencilerimiz bu okuldan mezun olduktan sonra iş bulma imkanları mevcuttur" dedi.

Öğrenciler ise liseyi bilerek seçtiklerini, bir cerrahi aletin üretimin nasıl olacağını öğrendiklerini ve gelecekte iş bulma konusunda önü açık bir bölüm olduğu için Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih ettiklerini söylediler.

Okulda 80'i kız 292 öğrenci eğitim görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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