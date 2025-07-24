Samsun'da Tıbbi Alet Tamircisi Kurusıkı Tabancaları Dönüştürmekten Tutuklandı
Samsun'da tıbbi alet tamircisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, kurusıkı tabancaların ruhsatsız ateşli silahlara dönüştürüldüğü iddiasıyla E.M. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 5 kurusıkı tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.
Samsun'da tıbbi alet tamircisi görünümlü iş yerinde kurusıkı tabanca dönüştürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı görünümü verilen iş yerinde kurusıkı tabancaların ruhsatsız ateşli silahlara dönüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ile 3 fişek ele geçirdi.
Silah dönüştürme işlemlerini gerçekleştirdiği belirlenen E.M., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.