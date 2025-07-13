Samsun'da "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

Samsun'da 'Terörsüz Türkiye'ye destek amacıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
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Samsun'un Canik ilçesinde "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

AK Parti Canik İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda partiye yeni katılanlara rozet takıldı, "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla katılımcılara Türk bayrağı verildi.

AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmanın önemine dikkati çekti.

"Terörsüz Türkiye" için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Duran, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefle AK Parti teşkilatı olarak bu sürecin her aşamasında üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Terörsüz Türkiye sürecinde üzerimize düşen sorumlulukları biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve terörsüz Türkiye hedefine gönülden inanan vatandaşlarımızdan aldığımız destekle geçen ay 400'e yakın üye yaptık." dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise güçlü ve terörsüz Türkiye çizgisinin Türkiye ve İslam alemine hayır getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti kadrolarının 24 yıldır Türkiye'ye ve İslam alemine hizmette bulunduğunu dile getiren Sandıkçı, "Bu mücadele bu topraklarda bu coğrafyada hiç bitmeyecek. Bize düşen birlik ve beraberliği ortak faydamız olan İslam'la birleştirip bu coğrafyada yaşayan tüm ırkların bu bayrak altında bir ve bütün olarak mücadeleye devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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