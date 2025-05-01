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Samsun'da Telli Terbiye Sistemi ile Verimlilik Artırılacak

Samsun'da Telli Terbiye Sistemi ile Verimlilik Artırılacak
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Samsun'da, DOKAP ve Vezirköprü Belediyesi işbirliğiyle Telli Terbiye Sistemi uygulanarak meyvecilikte verimliliğin artırılması hedefleniyor. Protokol, modern tarım uygulamaları ve çiftçilerin ekonomik güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım.

?????? Samsun'da, "Telli Terbiye" sistemi ile meyvecilikte verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Vezirköprü Belediyesi, kentte bu yıl Telli Terbiye Sistemli Üzüm Bağı ve Meyve Bahçesi kurulmasına ilişkin protokol imzaladı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül tarafından imza altına alınan protokolle, Vezirköprü'de modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gül, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e kentimiz ve ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Protokolümüz hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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