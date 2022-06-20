Samsun'da telefonunu gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamacayla yakalandı Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi telefonunu gasbederek bıçakla yaralayan zanlı, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi telefonunu gasbederek bıçakla yaralayan zanlı, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Irak uyruklu H.M.J.M. (26), Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi'nde Irak uyruklu esnaf M.K.A.A.K. ile iş yerinin önünde bir süre konuştu. Bu sırada yanında bulunan bıçakla elinden yaraladığı M.K.A.A.K'nin cep telefonunu alan H.M.J.M, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevrede araştırma yaptığı sırada eşkali verilen şüphelinin koştuğunu fark etti. Ekipler, kovalamaca sonucu zanlıyı Rasathane Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta yakaladı. Zanlının üst aramasında ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. AA / Recep Bilek - Güncel İlkadım Samsun Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da telefonunu gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamacayla yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.