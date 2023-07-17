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Samsun'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan Kişiye Hapis Cezası

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Samsun'da telefonla aradığı 2 kişiyi kendisini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba ATM'den para yatırtan bir kişi yargılandı. Mahkemece toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da telefonla aradığı 2 kişiyi kendisini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba ATM'den para yatırtan bir kişi yargılandığı, mahkemece toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, B.A. adlı dolandırıcı R.C. ve S.C.'yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak evde ne kadar para varsa ATM'den verdiği hesaba yatırmasını istedi. ATM'den 12 bin 200 lira yatıran mağdurlar dolandırıldıklarını anlayınca polise şikayetçi oldu. B.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. 'Dolandırıcılık' suçundan yargılanan B.A. mahkemece toplam 6 yıl 8 ay hapis ve ayrıca toplam 30 bin 980 lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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