Samsun'da Telefon Dolandırıcılığı Yapan Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da başkası adına telefon hattı alan ve bu hat üzerinden telefon alarak dolandırıcılık yapan bir kişi, yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. GSM operatörü müşteri hizmetleri tarafından aranan bir kadın, dolandırıldığını fark ederek polise şikayette bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda dolandırıcılık suçundan dava açılan şahıs, tutuksuz olarak yargılandığı duruşmada hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da başkası adına telefon hattı alan, bu hat üzerinden de telefon alarak dolandırıcılık yapan bir kişi yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir GSM operatörü müşteri hizmetleri tarafından aranan F.Z. adlı kadın, telefon faturasını ve söz konusu telefon hattı üzerinden satın aldığı telefonun parasını ödemediğini öğrenince dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulundu. Kendisinin söz konusu GSM operatöründen telefon hattı ve telefon almadığını belirten F.Z., dolandırıcının yakalanıp cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu F.T. adlı şahıs hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan F.T. 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN