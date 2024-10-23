Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Telefon Dolandırıcılığı: Bir Tutuklama

Samsun'da Telefon Dolandırıcılığı: Bir Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 65 yaşındaki bir kadından 300 bin lira değerinde altın aldı. Jandarma, teknik takip sonucu şüphelileri yakalayarak, birini tutukladı.

Samsun'un Havza ilçesinde telefon dolandırıcılığından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kamlık Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki A.Ö'yü telefonla arayan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 kişi, A.Ö'ye oğlunun tutuklandığını, soruşturma kapsamında evde bulunan altın ve paralara el koymaları gerektiğini söyledi.

Eve gelen zanlılar, A.Ö'den 300 bin lira değerindeki altını teslim alarak ayrıldı.

Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan A.Ö, yakınlarıyla Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Konuya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, teknik takip sonucu şüphelilerin Samsun merkezde bir adreste olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Dolandırıcılık Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Güncel samsun Hukuk Havza Kamu Suç

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Coşkun kimdir? (TUSAŞ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli? Şehit taksici Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Zahide Güçlü kimdir? (TUSAŞ) Şehit Makine Mühendisi Zahide Güçlü kaç yaşında, nereli? Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Atletico Madrid Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! YOUNG BOYS INTER CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Barcelona Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Feyenoord CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Çarşamba günü dizileri hangileri? Okullar tatil mi 24 Ekim Perşembe? SON DAKİKA!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.