Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen operasyonda tefecilik ve silah ticareti suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli deliller ele geçirildi ve şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da düzenlenen 'Tefecilik' ve 'Silah ticareti' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Tefecilik' ve 'Silah ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında İlkadım ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.K. (60), V.N. (50) ve S.Ç. (38) isimli kadın şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 25 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 2 borçluların listelendiği ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram metamfetamin, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
