Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda tefecilik ve silah ticaretiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız silah, senetler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAMSUN'da düzenlenen 'Tefecilik' ve 'Silah ticareti' operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Tefecilik' ve 'Silah ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında İlkadım ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 25 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 2 borçluların listelendiği ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram metamfetamin, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

