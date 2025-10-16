Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'da düzenlenen 'Tefecilik' ve 'Silah ticareti' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Halit Köse çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, V.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.